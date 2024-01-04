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Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz istikametine seyir halinde bulunan Mücahit Öztürk’ün kullandığı 06 GC 8170 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde bulunan Yakup Demir’in kullandığı 34 CIY 922 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan Yakup Demir, Fikri Demir ve İbrahim Şirin, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.