Van Valiliğinden yapışan açıklamada, "Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde 15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arası korunması/kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çerçevede 1-14 Haziran 2025 tarihleri arasında iki haftalık süreçte 22 olaya müdahale edilmiş; bin 970 kilo avlanmış balık, 2 metre tırıvırı, adet koruyucu tulum, 10 adet serpme ağ, 431 metre ağ ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup toplam 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.