Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili verileri paylaştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ‘’21 Haziran Cumartesi 10.15’te başlayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649, 22 Haziran Pazar 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 ve aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 aday katılacak’’ dedi.

YKS 250 sınav merkezinde uygulanacak

Sınavın 81 il ile KKTC Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını söyleyen Ersoy, ‘’Hakkari/Şemdinli, Hatay/Hassa, Kocaeli/Dilovası, Kütahya/Gediz, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Zonguldak/Çaycuma sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak’’ bilgilerini paylaştı.

En genç aday 15, en yaşlı aday 81 yaşında

2025-YKS’ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389’unu kadın, 1 milyon 185 bin 260’ını erkek adayların oluşturduğunu belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, ‘’Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. Ayrıca sınava 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 aday başvurdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 75 bin 409 oldu’’ dedi.

En çok aday Anadolu liselerinden

Adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Ersoy, "Adayların 1 milyon 167 bin 791’ini Anadolu lisesi, 545 bin 582’sini meslek lisesi, 362 bin 484’ünü açık öğretim lisesi, 198 bin 536’sını imam hatip lisesi, 98 bin 535’ini fen lisesi mezunları oluşturuyor.187 bin 721 aday ise diğer lise türlerinden mezun olup sınava başvurmuş durumda. Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 218 bin 314, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 66 bin 4 oldu’’ dedi.

Yaklaşık 1 milyon aday sınava ilk kez katılacak

Ersoy, adaylardan 976 bin 697’sinin YKS’ye ilk başvuru yaptığını ifade ederek, Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda 2025-YKS’de 12 bin 94 aday sınav ücretinden muaf tutuldu’’ diye konuştu.

Engelli adaylar için görevli atamaları yapıldı

TYT’ye 12 bin 607, AYT’ye 8 bin 352, YDT’ye ise bin 94 engelli adayın katılacağını söyleyen ÖSYM Başkanı Ersoy, ‘’Engel türlerine göre adaylara yönelik bireyselleştirilmiş sınav hizmetlerine davam ediyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz’’ dedi.

4,5 milyondan fazla kitapçık basıldı

Soru kitapçıklarının hazırlık ve basımı, kontrolü, paketlenmesi ve sevki için görev yapan 115 personelin yaklaşık bir aydır dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı burada basıldı. Yaklaşık bir ton kâğıt kullanıldı. YKS’nin son oturumu olan YDT’nin 22 Haziran’da tamamlanmasıyla görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak."

Emniyet tedbirleri alındı

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, ‘’Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliğinin sağlanması ve sınav binalarının güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak. Ayrıca sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak‘’ verilerini aktardı.