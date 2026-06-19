Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi istihdam verilerine göre, Van’da yılın ilk beş ayında kurum aracılığıyla toplam 2 bin 885 kişi işe yerleştirildi.

Verilere göre Türkiye genelinde; 2026 yılının ilk beş ayında kamuda işe yerleştirilen kişi sayısı 7 bin 774 olarak kaydedildi. Aynı dönemde özel sektörde İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırılan kişi sayısı 582 bin 120’ye ulaştı. Böylece ülke genelinde toplam işe yerleştirme sayısı 589 bin 894 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2026 yılının Ocak-Mayıs dönemine ilişkin İŞKUR verilerine göre, işe yerleştirilen kadın sayısı 222 bin 318 olarak açıklandı. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunda yer alan 176 bin 767 genç İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırıldı. Verilere göre, engelli istihdamının 19 bin 84 kişi olduğunu, yükseköğrenim mezunu işe yerleştirmelerin ise 112 bin 265 kişiye ulaştı.

VAN VERİLERİ

Van özelinde ise aynı beş aylık dönemde özel sektör aracılığıyla 2 bin 885 kişi istihdam edilirken, kamuda 4 kişinin istihdam edildiği bildirildi. Kentte işe yerleştirilen toplam kadın sayısı da bin 191 olarak kaydedilirken, kamuda kadın istihdamı gerçekleşmedi.

İŞKUR’un verilerine göre Van’da Ocak-Mayıs döneminde 15-24 yaş aralığındaki bin 80 genç işe yerleştirildi. Aynı dönemde 57 engelli birey ile 414 yükseköğrenim mezunu da istihdama dahil edildi. Yükseköğrenim mezunlarının 413’ü özel sektörde, 1’i ise kamu kurumlarında işe yerleştirildi.

Geçtiğimiz 2025 yılının ilk beş ayında İŞKUR aracılığıyla 3 bin 622 kişi işe yerleştirilmişti. Raporda yer alan bilgilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla 737 kişi azalarak yaklaşık yüzde 20,3 oranında düşüş kaydedildi.