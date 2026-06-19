Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini, 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek açıkladı.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.
KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA