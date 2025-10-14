Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısını duyurdu. Verilere göre, ülke genelinde 1 milyon 166 bin 562 kişi iş bulurken, Van’da 7 bin 839 kişi istihdam edildi.

2025 yılının 9 aylık döneminde Türkiye genelinde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 272 bin 932 kişi ile İstanbul olurken, bu dönemde işe alımın en düşük olduğu il ise 264 kişi ile Hakkari oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde İŞKUR üzerinden yapılan işe alımlarda Malatya 14 bin 806 kişiyle birinci, Erzurum 8 bin 96 kişiyle ikinci, Van ise 7 bin 839 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Van’da 2025 yılı eylül ayında ise İŞKUR aracılığı ile işe alınan toplam kişi sayısı bin 110 olarak kayıtlara geçti.