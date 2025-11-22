Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından paylaşılan 2025 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerine göre, ülke genelinde işverenler tarafından İŞKUR’a bildirilen ve hâlen doldurulmamış toplam açık iş sayısının 2 milyon 101 bin 49 olduğu ifade edildi.

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelinde özel sektördeki iş gücü talebi 2 milyon 73 bin 105 olarak belirlenirken, kamu sektöründeki talep aynı dönemde 27 bin 944 olarak kaydedildi.

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Van’da toplam iş gücü talebinin 10 bin 278 kişi olduğu açıklandı. Bu dönemde kamu sektöründe 9, özel sektörde ise 10 bin 287 kişi için iş gücü talebi bildirildi. Geçen yılın aynı döneminde Van’daki toplam iş gücü talebi 11 bin 512 olarak kaydedilmişti.

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Van’daki toplam iş gücü talebi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10,7 azaldı. Açıklanan verilere göre, Van’da iş gücüne olan talep, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı.

İŞKUR verilerine göre Van, Türkiye genelinde iş gücü talebinin en yüksek olduğu 38. il olarak yer aldı.