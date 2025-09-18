Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan, 2025 yılına ait Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre ülke genelinde, işverenlerin İŞKUR’a bildirdiği ve henüz doldurulmamış toplam açık iş pozisyonunun 1 milyon 615 bin 885 olduğu bildirildi.

Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 8 ayında özel sektörde iş gücü talebi 1 milyon 591 bin 630 olarak kaydedilirken, aynı dönemde kamuda iş gücü talebi 24 bin 255 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılının ilk 8 ayında Van’da toplam iş gücü talebi 7 bin 733 kişi olarak açıklandı. Bu dönemde kamu sektöründe 9 kişi, özel sektörde ise 7 bin 724 kişi iş gücü talebi kaydedildi.

2024 yılının ilk 8 ayında Van’da iş gücü talebi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,67 artış göstererek 7 bin 459 kişiden 7 bin 733 kişiye yükseldi.

İŞKUR raporlarına göre Van, Türkiye genelinde iş gücü talebinin en yüksek olduğu 37. il olarak kaydedildi.