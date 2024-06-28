Van AVM, Van Cumhuriyet Caddesi gibi çeşitli işlek alanlarda faaliyet gösteren, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satıldığı mağazalarda yapılan yüzde 80’e varan indirimler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazalar önünde oluşan kalabalığın, izdiham yaratmaması için çeşitli önlemler alındı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gruplar halinde girdiği kozmetik mağazası önünde kepenkler kapalı tutulurken, vatandaşlar belirli gruplar halinde içeriye alındı.

Kişisel bakım ve kozmetik mağazasının 15’inci yıla özel yaptığı indirimler gün boyu devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde de yapılan indirimler sosyal medyada gündem olmuştu.