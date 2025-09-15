2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Bahçesaray Mehmetçik İlkokulu bahçesinde ‘İlköğretim Haftası’ çerçevesinde programı düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine ait konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından "İlköğretim Haftası" ile ilgili şiirler ve özlü sözler okunup halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Programın sonunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Belediye Başkan Vekili Arslanargun, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Program öğrencilerin ritim gösterisi ile son buldu.

Programa, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz, İlçe Emniyet Amiri Oben Ardıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı