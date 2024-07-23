Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından Van Gölü kıyısı başta olmak üzere bataklık ve sazlık alanlarda sinek ile haşerelere karşı yürütülen çalışmaların gün boyu ve gece geç saatlere kadar belirli periyotlar halinde sürdüğü aktarıldı.

Büyükşehir tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 20 araç ve 45 personelle yürütülen ilaçlama çalışmalarında Edremit TOKİ, Sıhke TOKİ, Kalecik TOKİ ve Bostaniçi TOKİ başta olmak üzere tüm mahallelere de gidildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı belirtilen çalışmalarda, halkın sahil kesimlerinde ve evlerinin balkonlarında daha rahat vakit geçirmelerinin hedeflendiği ifade edildi.