Doğu Anadolu'nun incisi Van, bugünlerde aynı anda iki farklı mevsimi yaşayan nadir coğrafyalardan biri haline geldi. Şehir merkezinde güneşli hava ve açan çiçeklerle bahar sevinci yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde kışın sert yüzü hala etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan ayına gelinmesine rağmen hala metrelerce kar hakim okurken, kar kalınlığı ise bazı noktalarda rüzgarın da etkisiyle 3 metreyi buluyor. Dağlardaki bu beyaz örtünün aksine Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde ise bahar kendini hissettirmeye başladı.

Aynı şehirde hem kış hem de baharın bir arada yaşanması, Van'ın coğrafi yapısının sunduğu ilginç manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor. Yüksek kesimlerde karla mücadele sürerken, şehir merkezinde ise baharın gelişiyle birlikte günlük yaşam daha hareketli hale geliyor.

Kış mevsimi ile birlikte ahırlara konulan küçükbaş hayvanlar, ilkbaharın hakim olduğu bölgelerde çobanlar tarafından meralara çıkartmaya başlandı.