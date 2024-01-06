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Van’da sağlık çalışanları, Filistin’de devam eden saldırıları protesto etmek için Beşyol meydanında bir araya geldi.

Hekimler adına konuşan Uzman Dr. Metin Erden, İsrail’in saldırılarını sert bir dille kınayarak; “İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uzman Dr. Erden, şunları söyledi; “Bugün biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 8. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız.

Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak.”

“GÖREV ALMAYA HAZIRIZ”

Gazze’de olanakların sağlanması durumunda görev almaya hazır olduklarını aktaran Dr. Erden, “Buradan devletimize ve uluslararası yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız.

Bununla birlikte İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları için ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Türkiye genelinde sekiz haftadır devam eden sessiz yürüyüş ile birlikte Gazze’de olumsuzluklara rağmen görevi başında olmaya devam eden hekimlerin kazanacağına inandıklarını söyleyen Uzman Dr. Metin Erden, “Sessiz Yürüyüşümüz 8 haftadır Türkiye'nin her bölgesinden 40'tan fazla ilde insanlığı yaşatmaya çalışan sağlık çalışanlarının katkısıyla devam ediyor.

Biz her hafta, beyaz önlüklerimizle sessizce yürüyerek bağırıyoruz: Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak!” dedi.

Dr. Erden, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz!”