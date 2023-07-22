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Wanhaber / Ramazan Çetin

TÜİK verilerine göre haziran ayında ülke genelinde 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 9,0 azaldı.



HAZİRAN AYINDA 892 BİN 197 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında ülke genelinde 892 bin 192 adet taşıtın devri yapıldı.

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,4'ünü otomobil, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 13,0'ını motosiklet, yüzde 2,4'ünü traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN’DA 2 BİN 57 ARACIN DEVRİ YAPILDI

Van’da ise Haziran ayında 2 bin 57 aracın devri yapıldı. Bu araçlardan bin 28’ini otomobil, 120’sini minibüs, 13’ünü otobüs, 648’ini kamyonet, 74’ünü kamyon, 97’sini motosiklet, 4’ünü özel amaçlı araç, 73’ünü traktör oluşturdu.

VAN’DA MOTORLU KARA TAŞITLARI SAYISI

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre; Van’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 78 bin 492 oldu. Bu araçlardan 28 bin 578’ini otomobiller oluştururken, 6 bin 457’sini minibüs, 779’unu otobüs, 22 bin 071’ini kamyonet, 5 bin 762’sini kamyon, 4 bin 649’unu motosiklet, 842’sini özel amaçlı araç ve 9 bin 354’ünü de traktör oluşturdu.