Van'da Hayvancılıkta Büyük Bir Dönüm Noktası Yaşanıyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu durumun il için önemli bir kazanç olduğunu vurgulayarak, destek alan besicilerin ziyaret edildiğini belirtti. Görentaş, yapılan ziyaretler kapsamında Siracettin Ersidar ve Burhan Aytin gibi yerel besicilerin çiftliklerini gezerek, 200 büyükbaşlık bir işletme sahibi olan Süreyya Süer’in tesisini de inceledi. İlçede yaklaşık 1500 ithal büyükbaş hayvanla et ve süt üretimi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Besicilikte Modernleşme ve Yeni Fırsatlar

İbrahim Görentaş, devletten alınan desteklerle besiciliğin daha modern bir hale geldiğine dikkat çekerek, kadın girişimcilerin de hayvancılık sektöründe aktif rol aldığını aktardı. Van'da yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş ve 140 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, yeni ithalatlarla birlikte sektördeki potansiyelin arttığını ifade etti. Ayrıca, sütün yerel işletmelerde değerlendirilmesi sayesinde halkın günlük ihtiyaçlarının karşılandığına ve desteklerin yıl boyunca devam edeceğine değinen Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yıllık tarımsal desteklerinin 1 milyar TL'ye kadar çıktığını belirtti. Besiciler de bu anlamlı ziyareti için tarım yetkililerine teşekkürlerini sundu.