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Basra'dan gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, Van’da da etkisini sürdürüyor. Edremit ilçesinde havaların sıcak gitmesine bağlı olarak çiçek açan ağaçların dallarında aynı anda elmanın da bulunması hayret verici bir görüntü oluşturdu.

Bahçede elma toplarken kızının fark etmesiyle durumu gören 68 yaşındaki Rıfkı Edremit, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. 80 yıllık bahçede ağaçların ilk kez bu mevsimde çiçek açtığını görenler, durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.

“Bugüne kadar böyle bir şey görmedik”

İHA muhabirine konuşan bahçe sahibi Rıfkı Edremit, bahçenin yaklaşık 80 yıllık olduğunu ve ilk defa böylesi bir durumla karşılaştığını belirtti.

Özellikle ağaçta meyve varken çiçek açmasının hayret verici olduğunu ifade eden Edremit, “İklim sonucu oluşan bir durumdur. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey görmedik. İlk kızım bana elma ağacının çiçek açtığını söyledi. Bende görünce şaşırdım. Artık 4 mevsim yaşanmıyor. Yaz ve kış var, baharlar yok” dedi.

“Mevsimler çok değişti”

Bahçede elma toplarken durumu fark ettiklerini dile getiren Sezen Eren ise “Ağacın çiçek açtığını görünce çok şaşırdım. Daha sonra durumu babama anlattım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mevsimler çok değişti. Bu da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Artık ilkbahar ve sonbaharları yaşamıyoruz” diye konuştu.İHA