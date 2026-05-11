Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin hava yolu uçuş verilerini açıkladı. Yayımlanan raporda, Türkiye geneline ait verilerin yanı sıra Van’a ilişkin istatistikler de yer aldı.

Türkiye genelinde Nisan ayında iç hat yolcu sayısı 8 milyon 152 bin 578, dış hat yolcu sayısı ise 10 milyon 29 bin 706 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde taşınan yük miktarı; iç hatlarda 68 bin 58 ton, dış hatlarda 341 bin 570 ton olmak üzere toplam 409 bin 627 tona ulaşırken, toplam uçak trafiği 688 bine yaklaştı.

Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden Nisan ayında iniş-kalkış yaparak hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı 143 bin 901 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı 132 bin 468 olarak açıklanmıştı. Buna göre, yolcu trafiğinde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8,6 oranında artış gerçekleşti.

Öte yandan, bir önceki ay Van’da iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 125 bin 556 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında açıklanan verilerle birlikte, aylık bazda yolcu sayısında yaklaşık yüzde 14,6 oranında artış yaşandı.

Van’da aynı dönemde toplam uçak trafiği bin 180 olurken, aynı dönemde taşınan yük miktarı ise bin 614 ton olarak raporlarda yer aldı.

2026 yılı Ocak-Nisan dönemi uçuş verilerine göre, Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 569 bin 157 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı 526 bin 952 olmuştu. Buna göre Van’da, yılın ilk dört ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısında 42 bin 205 kişilik artış yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 oranında artış gerçekleşti.