Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için detaylı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre, yarın Van genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar ilçeleri için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Van’da yarın en yüksek hava sıcaklıklarının 37 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden genellikle hafif, ancak zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durumun, sıcak havanın etkisini daha yoğun hissettirebileceği ifade edildi.

Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı önlem almaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor.

Van’da yarın hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Sıcak 36 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 28 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 30 C

Çatak: Sıcak 37 C

Edremit: Az bulutlu 28 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 30 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 32 C

Gürpınar: Sıcak 35 C

İpekyolu: Az bulutlu 28 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 34 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 31 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu 31 C

Tuşba: Az bulutlu 28 C