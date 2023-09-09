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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahmini hava durumu verilerine göre Van’da sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altına düşüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olunması yönünde uyardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ila 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İşte Van ve ilçelerindeki haftalık tahmini hava durumu!

Bahçesaray;

9 Eylül Cumartesi: 28 °

10 Eylül Pazar: 28 °

11 Eylül: Pazartesi: 27 °

12 Eylül Salı: 26 °

13 Eylül: Çarşamba: 26 °

Başkale;

9 Eylül Cumartesi: 26 °

10 Eylül Pazar: 24 °

11 Eylül: Pazartesi: 22 °

12 Eylül Salı: 22 °

13 Eylül: Çarşamba: 22 °

Çaldıran;

9 Eylül Cumartesi: 25 °

10 Eylül Pazar: 24 °

11 Eylül: Pazartesi: 22 °

12 Eylül Salı: 21 °

13 Eylül: Çarşamba: 21 °

Çatak;

9 Eylül Cumartesi: 29 °

10 Eylül Pazar: 29 °

11 Eylül: Pazartesi: 28 °

12 Eylül Salı: 27 °

13 Eylül: Çarşamba: 27 °

Edremit;

9 Eylül Cumartesi: 27 °

10 Eylül Pazar: 23 °

11 Eylül: Pazartesi: 23 °

12 Eylül Salı: 25 °

13 Eylül: Çarşamba: 24 °

Erciş;

9 Eylül Cumartesi: 27 °

10 Eylül Pazar: 25 °

11 Eylül: Pazartesi: 25 °

12 Eylül Salı: 24 °

13 Eylül: Çarşamba: 24 °

Gevaş;

9 Eylül Cumartesi: 27 °

10 Eylül Pazar: 24 °

11 Eylül: Pazartesi: 25 °

12 Eylül Salı: 25 °

13 Eylül: Çarşamba: 25 °

Gürpınar;

9 Eylül Cumartesi: 30 °

10 Eylül Pazar: 25 °

11 Eylül: Pazartesi: 26 °

12 Eylül Salı: 25 °

13 Eylül: Çarşamba: 26 °

İpekyolu;

9 Eylül Cumartesi: 27 °

10 Eylül Pazar: 23 °

11 Eylül: Pazartesi: 23 °

12 Eylül Salı: 25 °

13 Eylül: Çarşamba: 24 °

Muradiye;

9 Eylül Cumartesi: 26 °

10 Eylül Pazar: 25 °

11 Eylül: Pazartesi: 25 °

12 Eylül Salı: 24 °

13 Eylül: Çarşamba: 24 °

Özalp;

9 Eylül Cumartesi: 25 °

10 Eylül Pazar: 23 °

11 Eylül: Pazartesi: 23 °

12 Eylül Salı: 22 °

13 Eylül: Çarşamba: 22 °

Saray;

9 Eylül Cumartesi: 25 °

10 Eylül Pazar: 22 °

11 Eylül: Pazartesi: 22 °

12 Eylül Salı: 21 °

13 Eylül: Çarşamba: 21 °

Tuşba;

9 Eylül Cumartesi: 27 °

10 Eylül Pazar: 23 °

11 Eylül: Pazartesi: 23 °

12 Eylül Salı: 25 °

13 Eylül: Çarşamba: 24 °

Haber: Fatma Öztürk