Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü yolunda bulunan Beyaz Su Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte yeniden canlandı. Beyaz Su Şelalesi, karların erimesiyle birlikte debisinin artması sonucu görsel bir şölen sunarken, doğaseverlerin ve ilçe sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

Hakkari-Çukurca kara yolu kenarında yer alan şelaleye gelen vatandaşlar, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler şelale çevresinde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları ise kısa bir mola vererek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

İlçe sakinleri, bahar aylarında yeniden akmaya başlayan şelalenin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Beyaz Su Şelalesi’ni ziyaret etme fırsatı bulduk. Şelale akmaya başladıktan sonra burası adeta canlandı. İnsanlar buraya akın ediyor. Kimileri piknik yapıyor, kimileri ise fotoğraf çektiriyor" ifadelerini kullandı.