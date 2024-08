Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; sıcaklıklar geçtiğimiz haftalara oranla düşüyor.

Van genelinde yaşanan yüksek sıcaklıkların, bulutlu ve rüzgarlı hava dalgasıyla beraber kısmen düşüş göstermesi bekleniyor.

Van’da rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Van’ın doğu kesiminde yer alan Çatak ilçesi için ise sıcaklık uyarısı yapıldı.

Van’da beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık 14/33 C

Başkale: Az bulutlu ve açık 15/28 C

Çaldıran: Az bulutlu ve açık 11/30 C

Çatak: Sıcak 15/35 C

Edremit: Az bulutlu ve açık 15/27 C

Erciş: Az bulutlu ve açık 15/30 C

Gevaş: Az bulutlu ve açık 14/31 C

Gürpınar: Az bulutlu ve açık 13/32 C

İpekyolu: Az bulutlu ve açık 15/27 C

Muradiye: Az bulutlu ve açık 16/32 C

Özalp: Az bulutlu ve açık 11/30 C

Saray: Az bulutlu ve açık 13/31 C

Tuşba: Az bulutlu ve açık 15/27 C