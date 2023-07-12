Wanhaber / Ramazan Çetin

Hizmet kalitesini yükseltmek isteyen S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, idarecilerin katılımı ile yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya başkanlığında yapılan toplantıda, MHRS yönetimi, ileri görüntüleme yöntemleri olan MR, BT ve Ultrason randevuları, acillerin işleyişi, ek hizmet binaları ve işleyişi gibi konular konuşularak karara bağlandı.

Vatandaşların sağlık hizmetine erişiminin en kolay ve hızlı yapılabilmesi, randevu sürelerinin mümkün olan en asgari süreye indirilmesi gibi konuların da konuşulduğu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

Söz konusu hastanede son dönemde alınan tedbirler ve yapılan yeni doktor atamaları ile birlikte randevu sürelerinde kısalma olduğu ve hasta memnuniyetinin arttığı görüldü.