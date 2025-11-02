Van’da etkili olan güneşli ve sıcak hava, vatandaşları sahil kenarlarına yönlendirdi. Soğuk ve yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Vanlılar, Edremit sahil bandında yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yaptı, çocuklar bisiklet sürdü, bazı gençler ise müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Kimileri Van Gölü manzarasında piknik yaparken kimileri de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak kış öncesi güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti. Yetkililer ise hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşeceğini açıkladı.