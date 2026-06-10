Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Van, bu kez gün doğumu güzelliğiyle hayran bıraktı. Kentte sabahın erken saatlerinde gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, tabloları aratmadı. Van Gölü Havzası'nın eşsiz doğası, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kızıl ve turuncu tonların tarihi Van Kalesi ve Erek Dağı ile birleştiği anlar, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını mest etti. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Van, gün batımının yanı sıra gün doğumunda da sunduğu eşsiz manzaralarla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.