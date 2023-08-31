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Wanhaber / Özel

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Van’daki yurtlar, üniversite öğrencilerini bekliyor. Yurtlarda hazırlıklar tamamlanırken, yapılan açıklamada; “2023-2024 eğitim öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni kazanarak 4 Yıllık Fakülte ve Yüksek Okuluna yerleşen öğrencilerimizi yurtlarımıza bekliyoruz” denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Van yurtları eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt müracaatı yapan tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirebileceğimizi öngörüyoruz” denildi.

İŞTE VAN’DA GENÇLİK SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLARIN KAPASİTELERİ

Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında 3 bin 519 erkek, 5 bin 328 kız olmak üzere toplam 8 bin 847 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

Şuana kadar bin 864 erkek öğrencinin kaydının yapıldığı yurtlarda erkeklerde doluluk oranı yüzde 53 olurken, kızlarda ise şuana kadar 3 bin 222 öğrencinin kaydı yapılarak doluluk oranı yüzde 60.5’e ulaştı.

Erkeklerde bin 655 boş yatak kapasitesi bulunurken, kızlarda ise 2 bin 106 boş yatak kapasitesi bulunuyor.

Toplamda Van Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara 8 bin 847 öğrenci alınması planlanıyor. Şuana kadar toplamda doluluk oranı yüzde 57.5 olarak gerçekleşirken, yüzde 42.5 oranında ise boş kapasite olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada; “2023-2024 eğitim öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni kazanarak 4 Yıllık Fakülte ve Yüksek Okuluna yerleşen öğrencilerimizi yurtlarımıza bekliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt müracaatı yapan tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirebileceğimizi öngörüyoruz” denildi.

Umut Tarhan