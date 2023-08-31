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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in yapılması planlanan görüşmesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in görüşeceği tarih netleşti.

Erdoğan ve Putin, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.

Tahıl koridoru ve Ukrayna savaşı en önemli konular

İki liderin görüşmesinde ise masada önemli konular yer alacak.

Görüşmede Rusya'nın Temmuz'da ayrıldığı tahıl koridoru anlaşmasının tekrar devreye alınması ve Ukrayna'daki savaş konuları ele alınacak.

Bu iki konunun yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 4 Eylül'de görüşecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi

Hakan Fidan da Lavrov ile görüşecek

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanları düzeyinde de bir gelişme yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.

Ensonhaber