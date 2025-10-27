Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) uzmanları, meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri, tedavi sürecine uyum ve hasta ile hekim iletişimi gibi konular hakkında kadınları bilgilendirdi.

KETEM görevlileri, kadın çalışanlara erken teşhisin önemini anlattı.

VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, şirkette görev yapan kadın çalışanlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Acar, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın çalışanlarımızla bir araya geldik. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 2,5 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Erken tanı büyük oranda bu hastalığın tedavisini başarılı kılmaktadır. Erken tanının önemine vurgu yapmak ve kadın çalışanlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla bizlere paydaş olan İl Sağlık Müdürlüğüne, KETEM çalışanlarına ve Aile Sağlığı Merkezi personeline teşekkür ederim." diye konuştu.