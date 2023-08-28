Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu kapsamda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Van'da gıda denetimlerini sıklaştırdı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'ın da katılım sağladı denetimlerde, lokanta, restoran, kafe, otel, fastfood gibi tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 21 Ağustos'ta start alan denetimler Van'da da sıkı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kentte faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Toplu Tüketim Yerlerinde Denetimlerin Sıklaştırılması' talimatı doğrultusunda Van'da yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin adet toplu tüketim rutin gıda denetimlerine ilaveten, 75 gıda kontrol görevlisinin katılımıyla 13 ilçede 9 Eylül 2023 tarihine kadar denetimler eş zamanlı sürecek.

Bu kapsamda Van'ın toplu tüketim işletmelerinin % 52'sinin bulunduğu İpekyolu ilçesinde, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten, farkındalığı artırmak amacıyla lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler arttırıldı.

Denetimlerde özellikle toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerine ağırlık veren ekipler, mevzuata uygun olmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımlar uyguluyor. Bu denetimlerin yanı sıra rutin gıda denetimleri de aralıksız sürdürülüyor.

van bölge gazetesi