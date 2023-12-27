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Van’da bir süre önce Vali Ozan Balcı’nın katılımıyla hizmet vereceği ilçelere doğru uğurlanan gezici kütüphane, öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Birçok ilçeyi gezen ve çok sayıda okulda çocukları misafir eden gezici kütüphane, öğrencilere kitap sevgisi kazandırıyor.

Gezici kütüphanenin önceki günkü durağı ise Gürpınar ilçesi oldu.

Gezici Kütüphane Gürpınar ilçesi Şehit Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çavuştepe İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Gezici kütüphanenin içine giren öğrenciler, heyecanla kitap seçmeye başladı. Gezici kütüphane, ilçe ve okul turunu sürdürecek.