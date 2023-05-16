WanHaber – Özel

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler, Van Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başladı.

Van Valiliği önünde, Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Van Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kurum amirleri, şube müdürleri ile birlikte antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası nedeni ile anma töreninde konuşan öğrenci Samet Ceylan; “Bugün Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere, Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümünü kutluyoruz.

Milli ve manevi değerlere saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, toplumla bütünleşmiş ve sağlıklı nesiler yetiştirilmesini sağlamak amacı ile yapılan bu kutlamalar, aynı zamanda ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapıp, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan güçlere karşı da bir dik duruşu temsil etmektedir” diye konuştu. Van’da Gençlik Haftası, 21 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik