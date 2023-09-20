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WanHaber – Fatma Öztürk

Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü 16 – 18 yaş arası gençlere bilinç kazandırmak için her çarşamba pedal çevirerek farkındalık oluşturacak.

Her yaş grubunu sağlıklı yaşama özendirmeyi amaçlayan Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü, gençlerle çeşitli aktiviteler yaparak, 16 – 18 yaş arası gençler başta olmak üzere bireylere bisiklet kullanımını öğretmeyi, bisiklete özendirmeyi ve bu şekilde sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

GENÇLER SPORA KAZANDIRILACAK

Her Çarşamba gençlerle pedal çevirerek spora kazandırmak isteyen Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü, genç yaş grubundaki bireyleri bisiklet kullanımıyla beraber spor müsabakalarına hazırlamak, spora ilgisi olan bireylerle koordinasyon kurarak, sosyalleşmelerini sağlamayı da amaçlıyor.

Kentteki gençlere küçük yaştan itibaren spor sevgisini kazandırmak isteyen Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü, haftada bir gün gençlere trafikte bisiklet sürmeyi, spor çalışmaları ve başta bisiklet yarışmaları olmak üzere sporun farklı alanlarında müsabakalara hazırlamayı hedefliyor.

Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü tarafından “16-18 yaş grubu gençleri olan ebeveynlere duyurulur” başlığı ile yapılan açıklamada; “Herkes bisiklet sürsün diye çalışmalarımız devam ediyor. 16-18 yaş grubundaki gençlerimize, bisiklet kullanımını öğretmek, bisiklete özendirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek, yetenekli olan gençleri yarışmalara hazırlamak ve gençlerin enerjisini bisiklet etkinliklerine yönlendirmek amacıyla her çarşamba günü bisiklet turu düzenleyeceğiz” denildi.İHA