Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayılarının illere göre dağılımını içeren verileri kamuoyuyla paylaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 615 bin 540'tan 2 milyon 710 bin 198'e yükselerek 9 aylık dönemde yüzde 3,62 oranında arttı.

Van’da 2025 yılı Ocak ayında 15 bin 895 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, Eylül ayında 16 bin 845’e yükselerek yaklaşık yüzde 5,98 oranında artış gösterdi.

Gelir vergisi faal mükellef sayılarının illere göre dağılımında Van, Türkiye genelinde 28. sırada yer aldı.

Ayrıca Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise gelir vergisi faal mükellef sayılarının en fazla olduğu il olarak kayıtlarda yer aldı.