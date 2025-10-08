İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer verdi.

İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'yı bastığını ifade etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaptığı kısa açıklamayı da paylaştı.

Gazze'ye yönelik 2 senedir süren İsrail saldırılarına ve Gazze'deki her evde Mescid-i Aksa'nın bir resmi olduğuna dikkati çeken aşırı sağcı Bakan, "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürdü.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Ben-Gvir'in Burak (Ağlama) Duvarı'na da giderek İsrailli aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.

"Çardaklar Bayramı" gibi Yahudilerce kutsal günlerde, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşandığı biliniyor.

Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Ağustosta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

İsrailli fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin himayesinde giriş yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tur attı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında fanatik Yahudiler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.

Ürdün: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını uluslararası hukukun ihlali

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşananların uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun açık ihlali, kınanması gereken bir tırmanış ve kabul edilemez bir provokasyon olduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri ayrıca, İsrail’in, işgal altındaki Kudüs kenti ve onun İslami ile Hristiyan kutsal mekanları üzerinde egemenliği bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, aşırı sağcı Bakan'ın tekrarlanan baskınlarına ve İsrail polisinin aşırılık yanlılarına sağladığı kolaylıklara kesin bir biçimde karşı çıkıldığı ve bunların şiddetle kınandığı ifade edildi.

Ürdün, bu eylemleri "Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali, kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi girişimi ve kutsallığının ihlali olarak niteledi.

Bakanlık, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik bu "kışkırtıcı ve yasa dışı ihlallerin" devam etmesinin sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Ayrıca İsrail’den, "işgal gücü sıfatıyla" bu ihlalleri ve İsrail hükümetindeki aşırı sağcıların tüm provokatif uygulamalarını derhal durdurması talep edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Mescid-i Aksa’nın tamamının 144 dönümüyle yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladı.