İlçe müftülüğü öncülüğünde organize edilen programda vatandaşlar ve öğrenciler, Gazze'ye destek olmak amacıyla Hüsrev Yıldız Caddesi'nde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Çocuklar ölürken susulmaz", "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Ölümden korkma çünkü ölüm Gazze'de çocuk işi", "Orta Doğu'da İsrail diye bir devlete yer yoktur", "Bebekler bomba sesiyle değil ninni sesiyle uyusun" yazılı dövizlerle Selimiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı İzzethan Kudüs Camisi'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Gazze'nin yanında olduklarını göstermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

Düzenledikleri etkinliklerle seslerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Kudüs, sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise Gazze için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Gazze'de büyük bir dramın yaşandığını dile getiren Şık, şunları kaydetti:

"Gazze, bize şunu gösterdi. Eğer Müslümanlar olarak dünyayı adaletle yönetme vazifesini ihmal ederseniz meydanı zalimlere bırakmış olursunuz. Meydan zalimlere kalınca ne kültürünüzü ne neslinizi ne de şehirlerinizi bırakırlar. Her türlü zulmü vahşice yapmaktan geri durmayacaklar, bu gerçeği gördük. Rabb'imizin emri gereği güçlü olmak zorundayız. Sevgiye muhtaç olan gönüllerde yer edinmek zorundayız."

İlçe Müftüsü Sıbğatullah Arvas da Gazze konusunun dünyaya çok şeyler öğrettiğini, Müslümanlar olarak bu konuda alacakları derslerin olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Hacı İzzethan Kudüs Camisi'nin açılışı yapıldı.