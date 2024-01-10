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Van’da birçok kişi ve kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Kamuoyunu bilgilendirmek için Basın Meslek İlkelerine bağlı kalarak her türlü zor şartta görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yayımladığı mesajda; “Toplumun vicdanı, halkın yumuşak karnı, mazlumun ve ezilmişin sesi, doğru, ilkeli, objektif, ahlakı değerleri ve etik kuralları kendilerine düstur edinen tüm basın emekçilerinin 10 Ocak gazeteciler günü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “En zor şartlarda bile kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev edinmiş kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye kaydetti.

İpekyolu Belediyesi, “Doğru, tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışı ile gecesini gündüzüne katan, görevini fedakarca yapan tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz” paylaşımı yaptı.

Vangölü Aktivistleri Derneği, “Tüm Basın Emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız” derken, Van Ticaret ve Sanayi Odası da hem gazete bürolarını ziyaret ederek, hem de mesaj paylaşarak 10 Ocak’ı kutladı.

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık; “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Doğru ve tarafsız habercilik ile görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” mesajı paylaştı.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı, “Her koşulda özverili bir şekilde çalışarak kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz” sözleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Hüda Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, yaptığı paylaşımda; “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda hizmet veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

Ak Parti Van Büyükşehir Belediyesi Aday Adayı Veysel Ürüm, yazılı bir mesajla Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan; “Çalışan Gazeteciler Gününde tüm gazetecilerimize; güven ve özgürlük içerisinde çalıştıkları başarılı bir meslek hayatı diliyoruz” paylaşımı yaptı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ise; “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” diye kaydetti.

Bir çok kişi ve kurum da yine 10 Ocak dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.