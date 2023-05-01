Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 48 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet iş makinesi, 1 adet otomobil, 1 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6114 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 kopya düzeneği ele geçirilmiştir. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 32 adet fişek ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir.

1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tombala makinesi, 1 adet bilgisayar ekranı, muhtelif tombala malzemeleri ele geçirilmiştir.

Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir” denildi.iha