1 Mayıs'ı adeta bayram gibi geçirme dönemi bizim dönemimizde oldu. Bende bir işçinin oğlu olarak, alın terleriyle katkı yapan işçilerimin 1 mayıslarını tebrik ediyorum. Bunla ilgili de bir müjde vermek istiyorum.

TTK'ya alımlarla ilgili bir ilan açıklamıştık. 2 bin işçi alacağımızı duyurmuştuk. Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum. Bunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin 14 Mayıs ile ilgili hassasiyetlerine inanıyorum. Sakın bu işe hafife almasınlar, sağlama alsınlar.

Haber7