Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Van'dan Özalp istikametine seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yaban kuşların barındığı sulak alana uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. AFAD'ın dalgıçları suya girerek ters dönen otomobil içerisinde bulunan 3 şahsı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA