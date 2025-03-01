Hava sıcaklıklarının yaklaşık eksi 30 derecelere kadar düştüğü Van’da, dışarda çalışmak zorunda olan vatandaşlar ekmek parasını kazanmak için mücadele veriyor. Hamal, seyyar satıcı, oto lastikçi, oto yıkamacı ve benzeri birçok iş alanında çalışanlar, kışın en soğuk halini hissedenler oluyor.

Dondurucu soğuk havada kar, yağmur, soğuk dinlemeden ekmeklerinin peşinde olan vatandaşlar çektikleri zorlukları wanhaber’e anlattı.

“ISINMA KONUSUNDA CİDDİ SORUN YAŞIYORUZ”

Hacı Osman Cami yanında seyyar satıcılık yapan İbrahim Kurt, “Uzun yıllardır seyyar satıcı olarak çalışıyorum. Belediyenin bizlere belirlediği yerde malzemelerimizi tezgâh üzerine kuruyoruz. Tıraş makineleri ve aparatları, iç çamaşırları, termos, ayakkabı boyası, atkı, bere, eldiven buna benzer birçok ürünün satışını gerçekleştiriyoruz.

Soğuk havalarda az da olsa satış yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Kış aylarında soğuk bizleri çok etkiliyor. Rüzgâr, kar, yağmur ne varsa hep üstümüzde. Isınma konusunda ciddi sorun yaşıyoruz. Bu durumdan kaynaklı sürekli rahatsızlanabiliyoruz. Yeri geliyor ellerimiz soğuktan bir şey tutamaz hale geliyor. Ailenin geçimini sağlamak için de çalışmak zorundayız. Çok soğuk olduğu için işlerimiz de kötü gidiyor. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber işlerimizin açılmasını bekliyoruz.” dedi.

“SİFTAH YAPAMADIĞIMIZ GÜNLER OLUYOR”

Şeker hastası olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır hamal arabasıyla ekmeğini kazanmaya çalıştığını anlatan Emin Taşkıran, “Şehir merkezinde taşımacılık yapıyorum. 5 kişilik aileye bakıyorum. İşlerimiz kötü, buna birde soğuk hava, kar yağışı veya yağmurlar eklenince daha da zor oluyor.

Yeri geliyor günlük siftah yapamadığımız oluyor. Şiddetli soğuk olduğu için ciddi sağlık sorunu da yaşayabiliyoruz. Bazen kar yağışında aldığımız yük de ağır olabiliyor, ellerimiz soğuktan arabayı tutamayacak duruma geliyor. 1 çocuğum liseyi bitirdi ve işsiz, 1 çocuğum da lise 1’de iken ekonomik sorunlardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Van’da iş bulmak da çok zor. Her şeye rağmen ailem için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim.” sözlerine yer verdi.

“SOĞUK HAVADA TİTREYEREK ÇALIŞIYORUZ”

Oto bakım ve motor ustası Halil Durur, “40 yıldır bu meslekteyim. Yeri geliyor işlerimiz çok iyi bazen de durgun. Ekonomik sorunlardan dolayı vatandaşlar araç bakımını yapmayı da geciktiriyor. Hal böyle olunca bizim işler de kötü oluyor. Araçları dışarda tamir ettiğimiz için soğuk hava çok zorluyor. Kar-yağmur demeden ellerimiz titreyerek gelen müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. İlimizde kış çetin geçtiği için ciddi anlamda etkilenebiliyor ve kat kat giyinmek zorunda kalıyoruz. Bazen soğuk havada titreyerek çalışıyoruz. Malzemeleri kullanırken ellerimiz adeta buz tutuyor. Her şeye rağmen yeter ki iş olsun sıcak-soğuk bize fark etmez. Ekmeğimizi kazanmanın derdindeyiz” dedi.

“KIŞ AYLARI, DIŞARDA ÇALIŞANLAR İÇİN EZİYETTİR”

Oto lastik ustası Yusuf Kurt, “20 yıldır oto lastikçi olarak çalışıyorum. Bu yıl pek kar yağışı yoktu ama son günlerde kar yağışı ve şiddetli soğuklar olmaya başladı. İşlerimizi çok etkiledi. Kış aylarında çok zorluk yaşıyoruz. İnsanlar evlerinde oturduklarında dahi üşüdüklerini ifade ederken bizler kar-yağmur, şiddetli rüzgar demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bazen aracın lastiklerini söküp işlem yaptığımızda ellerimiz soğuktan tutmayabiliyor.

Tabi çok soğuk olduğu için zaman zaman işlerimiz de olmuyor ama çalıştığımızda da soğuklardan dolayı acı çekiyoruz. Ekmeğimizi bu yoldan kazanıyoruz. Her ne olursa olsun üzerimize yağmur da yağsa o esnada müşteri varsa hizmet vermek zorundayız. Kış ayları bazı insanlar için keyifli hale gelirken dışarda çalışanlar için ise eziyet oluyor” ifadelerine yer verdi.

“KULLANDIĞIMIZ MALZEMELER BUZ TUTUYOR”

Oto yıkama ustası Harun Yaşar ise, “Kış aylarında oto yıkamacılar olarak çok zorluk çekiyoruz. Su hortumlarımız ve makinelerimiz donuyor. Hava çok soğuk olduğu için müşterimiz de çok az oluyor. Suyu kullandığımızda yerler buz tutuyor. Kullandığımız temizlik bezleri, fırçalar buz kütlesine dönüşüyor. Yaz aylarında işlerimiz iyi olduğu gibi kışın tam tersi oluyor. Bazen kış aylarında 1-2 araç yıkıyoruz, yeri geliyor siftah yapamıyoruz, hava sıcaklığı biraz artınca araçlar çok kirlendiği için yoğunluk yaşamaya başlıyoruz. Araçları yıkadığımızda ellerimiz adeta donuyor, bazen hissedemeyecek duruma geliyoruz…” dedi.