Van’da balıkçılık yapan esnaf Sinan Ağtak, havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasına rağmen, halen sıcak seyreden hava koşulları nedeniyle tezgahlarda çok fazla balık çeşidinin tutulmadığını belirtti. Türkiye genelinde uygulanan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte Van’da balık çeşitleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sıcak havadan dolayı genellikle balıkların soğuk hava depolarında bekletildiğini ifade eden Ağtak, müşterilerin talepleri doğrultusunda balıkları çıkartıp satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

“EN FAZLA RAĞBET GÖREN BALIKLAR”

Vanlıların özellikle Van Balığına (İnci Kefali) yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sinan Ağtak, “Van’da kaya levreği, çupra, hamsi, istavrit, Van balığı, Karadeniz somonu ve alabalık gibi çeşitler mevcut. Küçük esnaf genellikle Van balığına odaklanıyor. Van balığını takip eden en çok talep gören balıklar ise hamsi ve istavrit oluyor. Bunun dışında somon, alabalık, lidaki ve mercan da satışta. Çeşit oldukça fazla.” dedi.

“EN ÇOK VAN BALIĞI TERCİH EDİLİYOR”

Yöre halkının en çok Van Balığı’nı tercih ettiğini belirten Ağtak, “Vanlılar genel olarak Van balığını tercih ediyor. Ancak batıdan gelen memur kesimi daha çok büyük balıkları tüketiyor. Tüm balıklar günlük tüketiliyor, buna göre stok ayarlıyoruz. Çoğu vatandaş balık fiyatlarını uygun buluyor, az bir kesim ise yüksek olarak değerlendiriyor. Ancak et ve tavuk fiyatlarıyla kıyaslandığında balık daha uygun fiyatlı.” dedi.

“VAN BALIĞI 100 TL”

Geçen yıl Van balığının perakende satış fiyatlarının 50 - hatta 80 TL arasında değiştiğini aktaran Ağtak, “Bu yıl fiyatlar 100 liradan aşağı düşmedi. Bazı yerlerde 120 liraya kadar çıkabiliyor. Fiyat yüksek olmasına rağmen satışlar iyi gidiyor ve müşteriler hemen hemen hiç fiyat itirazı yapmıyor.” şeklinde konuştu.