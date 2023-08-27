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WanHaber - ÖZEL

Van çarşı merkezinde bir çok dükkanın vitrinine asılan iş ilanları dikkat çekiyor.

Van'da ara eleman sıkıntısı yaşanırken, bir çok esnaf da vitrinine astığı iş ilanları ile eleman arıyor. İsim vermek istemeyen bazı esnaflar, elemanların maaş ve sosyal haklar beklentilerinin karşılanamamasından dolayı uzun süreli çalışmadıklarını söylerken, yeni eleman bulmakta güçlük yaşadıklarını söylüyor.

Düşük maaşla çalışmak istemeyen gençler daha iyi imkanların sunulduğu iş ortamları ararken, bir çok esnaf da eleman arayışını sürdürüyor.

Van'ın kent merkezinde bir çok dükkanın camında "eleman aranıyor" yazısı dikkat çekiyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk