28 Ocak tarihinde yapılacak olan çalışmalardan dolayı İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

13.00 – 17.00 saatleri arasında; Erdemkent Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akçayuva, Bayramlı, Çatakdibi, Çelebibağı, Çimen, Dinlence, Gedikdibi, Görüşlü, Karatavuk, Karlıyayla, Kırkdeğirmen, Örene, Taşevler, Taşlıçay, Tekler, Vanyolu ve Yeşilova Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Alnıak, Arındı, Bozyiğit, Çatakdibi, Cevizalan, Çörekli, Doluçıkın, Erkaldı, Giyimli, Gölardı, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Karakoç, Koçgüden, Mollahüseyin, Murataldı, Ongun, Ortaköy, Öveçli, Savacık, Sevindik, Taşdöndüren, Tepegören, Topsakal, Tutak, Tutmaç, Üçgen, Uzungedik, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan ve Yurtbaşı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Dağdeviren, Mehmetalan ve Şehittepem Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.