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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisine gidilecek. VEDAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Van’da bugün Kalecik TOKİ ve bazı noktalar ile ilçelerde enerji kesintisine gidilecek.

Değişkenlik göstermekle birlikte kesintilerin çoğu 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İŞTE KESİNTİDEN ETKİLENECEK YERLER

BAŞKALE; Yakınyol Mahallesi ve buna bağlı Seranlar Sokak, Varol Sokaklarda,

GEVAŞ; Aydınocak Mahallesi ve Timar Mahallerinde, İkizler Mahallesi ve Kayalar Mahallesinde,

ÖZALP; Çavuşlar, Günyüzlü, Oymaklı, Eğribelen, Aşağı-Yukarı Koçkıran köyleri, Çavuşlar Köyü-Günyüzlü Köyü-Oymaklı Köyü-Eğribelen Köyü-Aşağı Koçkıran Köyü

EDREMİT; Kıyıcak Köyü, Mülk Mahallesi,

MURADİYE; Gönderme Mahallesi

İPEKYOLU; Kavuncu ve Kıratlı Mahalleleri,

BAHÇESARAY; İslam Mahallesi Pınar Sokakta,

GÜRPINAR; Örmeli Köyü Karakaş Mezrasında,

ÇATAK; Sırmalı Köyü, Beğendik Mezrasında,

ERCİŞ; Latifiye Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ve Kışla Mahallesinde,

ÇALDIRAN; Başeğmez Köyünde

TUŞBA; Kalecik Mahallesi bir kısmı Kalecik Toki 4. Etap, Kalecik Toki 1. Etap, Kalecik Toki 3. Etap’ın bir kısmı, Kalecik Toki 2. Etap’ın bir kısmı, Kalecik Toki 5. Etap’ın bir kısmı, Kalecik Toki 6. Etap’ın bir kısmı.

