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Adana’da tarımla uğraşan Yılmaz Baştaş, Antalya’nın meşhur Kuantum F1 ihraç domates fidesini Ercişli çiftçi Bilal Hamuryen’in desteğiyle ilçeye ekmeye karar verdi. Ziraat mühendislerinin yapmış olduğu çalışmalar ve analizlerle Erciş’in toprağı ve suyunun verimli olduğunun anlaşılması üzerine deneme gayesi ile ekilen domatesten yüksek verim bekleniyor.

Adana’dan gelen çiftçi Yılmaz Baştaş ise Adana bu bölgeye bir fizibilite çalışması için geldiklerini söyleyerek, “Bu bölgede kuantum denen domatesi deneme gayesi ile 4,5 dönüm alana ektik. Kuantum domates, Antalya'nın ihraç edilen bir üründür. Çok kaliteli bir üründür. Raf ömrü uzun ve bu bölgeye de uygun olduğunu gördük.

Bu domatesi biz burada 4,5 dönümde deneme gayesi ile ektik. Ürün kalitesinin çok yüksek olduğunu gördük. Tonajının yüksek olduğunu gördük. Bu bölgeye de bir gelir getireceğini tahmin ediyoruz. Buradaki çiftçilerimiz bu domates çeşidini incelerseler, bu bölgede ekonomik olarak bayağı bir katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Erciş’teki topraklarda ekim yapmasını sağlayan çiftçi Bilal Hamuryen’e de teşekkür eden Baştaş, “Amacımız daha çok çiftçinin bu domates fidesiyle tanışması ve daha çok alana bu domatesin ekiminin sağlanması olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarladan domates alan Metin Kılıç isimli vatandaş, Erciş’te ikamet ettiğini belirterek, “Kışlık domates ihtiyaçlarımız vardı.

Adana'dan gelen çiftçimizin Erciş'te kuantum asma domateslerini ürettiklerini duyduk. Bunun üzerine Çelebibağı Mahallesi’ne gelip buradan domates aldık. Domatesler gayet kaliteli ve tatlıdır. Erciş halkımıza da tavsiye ederiz. Gelip buradan kışlık ihtiyaçları için domates alabilirler” dedi.İHA