VEDAŞ, yarın (08.11.2024) gerçekleştireceği bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılacak çalışmalardan dolayı Erciş, Saray, Gürpınar, Edremit, Başkale, Tuşba, İpekyolu ve Çatak ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintiden etkilenecek mahallelere ilişkin VEDAŞ’ın duyurusu:

İPEKYOLU:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Bakacık, Kavurma, Kurubaş, Süphan, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene, Görüşlü, Ağaçören, Aksakal, Çakırbey, Derimevi, Doğancı, Doluca, Gergili, Hacıkaş, Hasanabdal, İkizçalı, İşbaşı, Koçköprü, Oyalı, Sabanbüken, Şehirpazar, Taşkapı, Yalındam, Yılanlı, Yöreli, Yünören, Çobandüzü, Kadirasker, Kocapınar, Salihiye, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Baltepe, Çakmakköy, Karahisar, Kargalı, Kekikdüzü, Kepir, Koçbaşı, Yeşilağaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

13.00 – 15.00 saatleri arasında; Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Sütlüce, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü, Yurtbaşı, Güleçler, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı Mahallerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Güleçler Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

17.00 – 19.00 saatleri arasında; Bölekli, Güleçler, Kavurgalı, Kızılca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atlıhan, Dalbastı, Övecek Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.