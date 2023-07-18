Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Asgari ücret başta olmak üzere diğer girdi kalemlerindeki yükselişlerden dolayı Van'da ekmeğe zam talebinde bulunuldu.

Zam talebinin onay aşamasında olduğu öğrenilirken, zamlı tarifenin kısa süre içerisinde uygulanmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

Van'da ekmeğe ilk zam dün Erciş ilçesinde uygulanmış ve 210 gramlık ekmek 6 TL'den satılmaya başlanmıştı. Ekmeğe uygulanan zam oranı ise yüzde 50 oranında gerçekleşmişti.

Van’da da benzer oranda bir zam dillendiriliyor.

Ancak Van’da ekmeğe yapılacak olan zam oranı, onaylandıktan sonra netlik kazanacak.