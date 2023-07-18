İşlenmiş gıda ürünlerinden alınan yüzde 8’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 10’a çıkarılırken, işlenmemiş temel gıda ürünlerinden alınan KDV yüzde 1’de sabit bırakılmıştı. Ancak hem diğer tüm ürünler üzerinden alınan vergilerin artması hem de döviz kurundaki yeni rekor seviyeler nedeniyle artan maliyetler, perakende gıda fiyatlarını artırmaya başladı.

Sözcü’ye konuşan Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, son gelişmelerin tüm perakende ürünlerle birlikte KDV’si yüzde 1 olan gıda ürünlerinin fiyatlarında da yüzde 15-17 oranında yukarı yönlü bir baskı oluştuğunu; bugünden itibaren yeni fiyat listelerinin vatandaşa yansıtılmaya başlanacağını söyledi.

Artışa bir de akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) artışlardan sonra litrede 6-7 TL birden zamlanan benzin ve motorinin maliyetlerde yarattığı artışlar eklenecek. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, motorinin litresinin 26 TL seviyesinden 33 TL’ye kadar fırlamasının, bu hafta itibarıyla yaş sebze ve meyve ile kuru gıda fiyatlarında en az yüzde 20 oranında artışa yol açacağına işaret etti.

Tavşan, yaş sebze ve meyve fiyatlarında asıl belirleyici olanın tarımsal üretim olduğunu, sahadan aldıkları bilgilere göre bu yıl rekoltede ciddi bir sorun olmadığını, dolayısıyla üretimi artacak ürünlerde fiyatların da gevşeyeceğini söyledi.

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