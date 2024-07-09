Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) tarafından Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen; Van'ın Tarihi Dokusu ve Doğal Güzellikleri, Van'ın Lezzetleri ve Van’da Festival Coşkusu kategorilerinde yapılan fotoğraf yarışması sonuçlandı.
İki ayrı kategoride yarışmaya katılan adaylardan dereceye giren isimler ve ödülleri şu şekilde olacak;
Van'ın Tarihi Dokusu ve Doğal Güzellikleri, Van'ın Lezzetleri kategorisi
TFSF Altın Madalya / Murat Cacim / ‘Van Kedisi ve Kilim’ / Van
TFSF Gümüş Madalya / Serdar Aydın / ‘Muradiye'nin Çocukları’ / Bartın
TFSF Bronz Madalya / Mehmet Şah Deniz / ‘Asırlık Camide Bir Sufi’ / Van
TFSF Mansiyon / Burak Demir / Teşi ‘Yün Eğirme’ / Van
TFSF Mansiyon / Ahmet Fatih Sönmez / ‘Son Hallaç’ İstanbul
TFSF Mansiyon / Mehmet Reşit Öner / ‘Van Dereiçi Travertenleri’ / Van
Van’da Festival Coşkusu
TFSF Altın Madalya / Murat Doğan / ‘Yağmurda Festival Coşkusu’ /Van
TFSF Gümüş Madalya / Esengül Alıcı / ‘Hacivat Karagöz’ /İstanbul
TFSF Bronz Madalya / Mehmet Reşit Öner/ ‘Dans’ /Van
TFSF Mansiyon / Mehmet Halit Tatlı / ‘Van'da Festival Bir Başka’ /Şanlıurfa
TFSF Mansiyon Emir Tetik / ‘Konser’ / Sakarya
TFSF Mansiyon Deniz Kalaycı Baloncuk /İstanbul
Ödüller ve Sergilemeler
Van'ın Tarihi Dokusu ve Doğal Güzellikleri, Van'ın Lezzetleri kategorisinde dereceye giren adayların aldığı ödül miktarı şu şekilde;
TFSF Altın Madalya: 25.000 TL
TFSF Gümüş Madalya: 15.000 TL
TFSF Bronz Madalya: 10.000 TL
TFSF Mansiyon(3 adet): 5.000 TL
Sergileme(15 adet): 1.000 TL
Van’da Festival Coşkusu dereceye giren adayların aldığı ödül miktarı şu şekilde;
TFSF Altın Madalya: 25.000 TL
TFSF Gümüş Madalya: 15.000 TL
TFSF Bronz Madalya: 10.000 TL
TFSF Mansiyon(3 adet): 5.000 TL
Sergileme(15 adet): 1.000 TL