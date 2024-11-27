"Tarihi Hisset, Doğayı Keşfet" sloganıyla Van Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılışı yapılacak fuarın konuk ili ise Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak.

Fuar öncesi düzenlenen lansman toplantısına Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Genel Sekreter Yardımcısı Elif Selçuk İlhan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Ertaş, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan ve Anatolia Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Can Çelik katıldı.

“VAN BÜYÜK MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI”

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, çeşitli kurumların paydaşlığında düzenlenecek olan fuarın lansman toplantısında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, “Turizm Van için çok önemli. Özellikle de kış turizmi, tarih turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi alanlarında çok büyük bir potansiyele sahip. Maalesef bugüne kadar bu potansiyel olması gereken noktaya hiçbir zaman ulaşamadı. Van aynı zamanda büyük medeniyetlere beşiklik etmiş, çok farklı kimlikleri, kültürleri, inançları bağrında yaşatmış bir kent. Her inancın ve her kimliğin burada bir tarihi geçmişi var. Bizler de burada geçmişle bugünü ve geleceği birleştirme adına ve burada yüzyıllarca birlikte kardeşçe büyük bir uyum içerisinde yaşamış farklı kültürlerin ve inançların, farklı kimliklerin yeniden bir arada yaşama iradesini güçlü kılmak, geçmiş yüzyıllarda kendi vatanlarından, kendi topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan Vanlıların da yeniden Van ile bütünleşmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Van’ın kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Zeydan; “Tarihin bize miras olarak bıraktığı bütün o kültürel, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri hem kendi halkımızla buluşturmak hem de yabancı turistlerle buluşturmak, Van’ın değerlerini başkalarına da tanıtma adına, ayrıca Van’ın turizm potansiyelini olması gereken noktaya taşıma adına Uluslararası Turizm Fuarı’nı önemsiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“VAN'I HAK ETTİĞİ DEĞERLERE ULAŞTIRACAĞIZ”

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Yönetime geldiğimiz günden bu yana her zaman kentin dinamikleri ile bu süreci birlikte yürüteceğimizi, kentimize dair bütün politikaları birlikte belirleyeceğimizi ifade ettik. Bugün lansmanını yaptığımız turizm ve seyahat fuarı çok anlamlıdır. Biz bu kentin tanıtımına, tarihi güzelliklerinin geleceğe taşınmasına, doğal güzelliklerinin korunması için, sürdürülebilir olması için, buradaki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için demokratik yönetimin katkısının çok büyük olacağını ifade ediyoruz ve bunu belirtiyoruz. Birlikte demokratik bir yönetim biçimini ortaya koyabilirsek Van'ı hak ettiği değerlere de ulaştırmış olacağız. Dolayısıyla fuarlar da kentin tanıtımı, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, tarihi güzelliklerini geleceğe taşımak adına önemli etkinliklerdir. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak fuarları önemsiyoruz” dedi.

“VAN’IN DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİNİN BÜTÜN DÜNYAYA TANITILMASI GEREKİYOR”

Şedal konuşmasının devamında, “Birçok farklı misafirin dahil olacağı, tarihini dünyaya tanıtacağı, doğal güzelliklerinin görülmesini sağlayacağı bir fuar olmasını diliyoruz. Van’ın doğal ve tarihi güzelliklerinin bütün dünyaya tanıtılması gerekiyor. Buradaki turizm potansiyelini bütün dünyanın tanımasıyla bu potansiyelin açığa çıkarılması gerekiyor. Hem kentteki yoksulluğa hem ekonomik krize, kentteki birçok toplumsal soruna da çözüm bulacağına inandığımız için bu fuarın hakikaten bu toplumsal sorunların da çözebilmesine vesile olmasını diliyoruz. Tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

“FUAR VAN’IN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de; “Bu yıl 14.sünü düzenleyeceğimiz fuarın yarın hayırlısıyla Van Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Van Expo Fuarcılık organizasyonunda açılışını yapacağız. Van değerleri olan bir kent ve turizmde hakkettiği bir yere gelemedi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Van’da 101 çeşit ürünümüz var. Van Kahvaltısı, Akdamar adası gibi. 60 küsur firma, acente ve paydaşlar fuara katılacak. Van için fuar çok önemli, Van’ın geleciği için önemli, Vanlılar olarak bu fuara sahip çıkmalıyız. Organizasyonu sağlayanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Ertaş ise, “Van Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde düzenlenecek olan 14. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 60 farklı stantla kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerimizim katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuarın bu yılki konuk ili Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Siirt ve Muş Belediyeleri, Ağrı Doğubeyazıt ilçe Belediyesi, Hakkari’nin Yüksekova ilçe Belediyesi, Mardin Derik Belediyesi, Mersin Akdeniz Belediyesi, Erzurum Tekman Belediyesi, Diyarbakır Çınar ve Yenişehir Belediyeleri fuarda yer alacak. Van’ın merkez ilçeleri, Edremit, Tuşba ve İpekyolu Belediyesi ile birlikte Gürpınar, Çatak, Saray, Bahçesaray, Erciş belediyeleri de Van’ın tanıtımı için fuarda yerlerini alacaklar. Bunlarla beraber Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de fuarda yer alacak.” açıklamasına yer verdi.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yarın (28 Kasım 2024) yapılacak olan 14. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek.