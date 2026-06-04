Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü’nün bu yıl 7’ncisi kutlanacak. 7 Haziran Pazar günü kutlanacak etkinlik kapsamında, birçok kişi evinde ve bulunduğu yerde hazırladığı kahvaltı sofraları fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacak ve Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunacak.

VAN KAHVALTISI DÜNYAYA TANITILACAK

Geçtiğimiz yıl Van’ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muradiye Şelalesi’nde kurulan kahvaltı sofralarıyla kutlanan Dünya Kahvaltı Günü, Türkiye’nin birçok ilinde ve dünyanın farklı ülkelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı.

Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Van kahvaltısı fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, kentin gastronomi değerleri de geniş kitlelere tanıtılıyor.

“DÜNYANIN EN KEYİFLİ GÜNÜ”

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 7.Dünya Kahvaltı Günü etkinliği, “Dünyanın en keyifli günü” sloganıyla kutlanacak.

Yapılan paylaşımda, “Kahvaltını hazırla, fotoğrafını veya videonu çek, #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaş. Dünyanın en keyifli gününe sen de ortak ol.” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPILACAK

Dünya Kahvaltı Günü’nde birçok ilde ve ülkede hazırlanan kahvaltı sofraları fotoğraflanarak sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Bu yıl da 7 Haziran sabahından itibaren kahvaltı sofralarının fotoğraf ve videolarının çekilerek #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaşılması bekleniyor.